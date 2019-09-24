鈕承澤被檢方起訴性侵劇組女助理，民事賠償部分，鈕與被害女助理在莊姓女律師的見證下成立調解，鈕給付女助理「七位數」的調解金，台北地院今開庭審理，鈕的律師、女助理的律師將調解書庭呈承審法官審酌。

檢察官起訴鈕承澤，執導電影「跑馬」，拍攝過程中結識被害女子，2018年11月23日鈕臨時取消召開工作會議，改邀劇組到家中聚會，隔日凌晨劇組人員離開前，被害人原想一同離去，鈕疑似希望女方留下，劇組人員沒注意到被害人有向他們使眼色，女方也擔心會得罪鈕，只好單獨留下打算伺機離開，不料竟遭鈕承澤壓在沙發上，強脫衣褲以手指性侵得逞。

檢察官偵結認為，鈕承澤在案發後的歷次發言，完全沒有意識到自己嚴重認知偏差及對被害人造成的傷害，事後又就自己的犯行避重就輕，試圖用「認知不同」卸責，且暗指被害人「與有過失」，犯罪後態度不佳，依強制性交罪起訴並建議法院處以適當之刑。

(中時 )