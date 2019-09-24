黨產會認定中廣是國民黨附隨組織，要追回土地、建物及77億餘元，國民黨行管會主委邱大展說，中廣跟國民黨早就沒關係了，黨產會目的在修理趙少康，他可料見中廣接下來的情形會很淒慘，財產會遭凍結，連使用1塊錢都得經過黨產會審核，就像中投公司一般，連修水池漏水、甚至修馬桶，都得報經黨產會同意，才能動支經費。

邱大展說，國民黨早年的確有廣播部門，但後來獨立出去，成為中廣公司。中廣因接受政府委託業務，與政府簽約而持有不少土地，後來政府要收回而打起官司，因此八里、淡水及花蓮等不少土地都已收歸國有，不過北市仁愛路的土地經法院判決，中廣是勝訴的。但黨產會不理會過去的法院判決，還逕自認定中廣是國民黨附隨組織，要「追回」仁愛路土地售地所得，非常蠻橫。

「黨產會怎麼不敢認定越南最大的不動產開發公司─中央貿開公司，是國民黨附隨組織，凍結中央貿開財產，並『追回』資產？」邱大展說，黨產會認為只要國民黨過去曾持有或投資過的公司，就是國民黨附隨組織，人稱「越南王」的台商丁善理經營越南中央貿開公司，曾買下國民黨股權，黨產會怎不去追？國民黨也曾持有台苯公司股權，黨產會怎不追？

邱大展說，黨產會擺明是衝著趙少康，目的在修理趙，讓壓制趙修理民進黨的火力，才採取抄家滅族、趕盡殺絕，甚至誅連九族的作法，而且黨產會只要開會作決議，就可凍結中廣全部資產，成本低到幾乎是無本生意，以中投資產遭凍結，連修水池、馬桶都得黨產會同意的經驗，可料見中廣接著會很慘，日後動支1塊錢，包括趙少康及員工的薪水，甚至若要聘律師與黨產會打官司的錢，都得黨產會審核同意才能動支。

(中時 )