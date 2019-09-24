108全國運動會10月19日將於桃園開幕，其中，划船項目已率先開賽，24日進行第4日賽程，台中市划船選手陳晴萱、李佩珍不負眾望，在輕量雙人雙槳項目奪金完成三連霸，為台中市代表隊摘下首面金牌。市府運動局長李昱叡獲知奪金消息後，第一時間致電教練黃詩珊，代表市長盧秀燕表達祝賀，也期許選手再接再勵再創佳績。

李昱叡表示，台中市代表隊上屆106年全國運動會共奪49金、48銀、51銅的好成績，今年台中市遴選頂尖運動員，組隊參加34項競賽，期望可以突破上屆獎牌數。

運動局指出，盧市長上任後積極推展競技及全民運動，不僅舉辦108年全國原住民族運動會、2019亞洲身心障礙桌球錦標賽、台中市市民運動會，更引進「酷運動」，舉辦第1屆台中電競嘉年華及引入全國第1場「斯巴達」障礙跑體育館競賽，希望透過多元運動、扎根基層，落實各項運動培訓。108年全國運動會相關資訊可至官網

(https://sport108.tycg.gov.tw/Module/Home/Index.php)查詢。

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