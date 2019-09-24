台中市政府地政局及所轄地政事務所，積極辦理轄區內未編定土地的補辦編定作業，促進土地有效利用管理。大里地政事務所24日針對烏日區成功嶺段171-1地號土地的使用分區及用地第一次劃定作業，邀請土地所有權人及相關單位召開說明會，將先補辦用地別為「暫未編定」，劃定分區為「特定專用區」。

大里地政事務所主任林至真表示，成功嶺段171-1地號土地，經派員查對民國69年初編分區圖結果，位於成功嶺營區現況圍牆及都市計畫範圍線，經檢討後，此地號土地因連接特定專用區，依規辦理第一次劃定分區為「特定專用區」。

林至真指出，成功嶺段171-1地號目前擬先補辦用地別為「暫未編定」，並適用林業用地的管制，等到完成山坡地土地可利用限度查定後，再依查定結果辦理補註用地別。

林至真說，經與市府水利局確認，成功嶺段171-1地號土地位於山坡地範圍內，因山坡地土地為保護自然生態景觀，涵養水源等水土保持處理與維護，管制規範較嚴。

依「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」規定，山坡地範圍內土地供農業使用及新登記的土地，在未辦理土地可利用限度查定前暫不編定，等到土地所有權人或土地管理機關申請土地可利用限度查定後，補註使用地類別為農牧用地、林業用地或國土保安用地。

地政局長吳存金表示，為確保土地有效利用、落實土地使用管制，台中市各地所均積極辦理未編定土地補辦編定作業，面對面與民眾雙向溝通，希望此次說明會，說明相關作業期程及效益，有利土地利用、刺激經濟發展。

(中時 )