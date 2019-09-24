台銀這次找來的小洋將麥特瓊斯，可說來頭一點也不小，因為他不僅是首位來台打球的美國籃球名校杜克大學球員，更是首位擁有NCAA冠軍頭銜的洋將，但他謙虛表示，「我只是很開心能來這裡打球，現在目標只想快點融入團隊。」

瓊斯在2015年大二時期拿過全美NCAA男籃冠軍，更跟塔圖(塞爾提克)、歐卡佛、英格拉姆(鵜鶘)、庫克(湖人)、威斯洛(熱火)、葛雷森艾倫(灰熊)等NBA現役球員當過大學隊友，不過大學畢業之後，瓊斯都在NBA發展聯盟打球。

所以這次來台，是瓊斯生涯首次到海外打球，「我只是想要追求更好的機會而已，感覺自己在發展聯盟應該很難突破了，所以才到海外打球，想要知道自己的實力與定位到了哪裡，現在一切才剛開始，但我準備好要幫助台銀這支球隊了。」

當問到瓊斯，跟哪個現役NBA球員的交情比較好？他的回答相當保留，「我本來就跟葛雷森艾倫比較熟，只是不管是誰，我們都是來自杜克大學這個大家庭，沒有什麼跟誰比較好，就算他們去了NBA打球，我們彼此之間仍有連結。」

身為花蓮女婿的「喇叭」張博勝，賽後盛讚這名來自杜克的新隊友，「只要跟瓊斯站在場上就知道，他打球就是相當合理，是每個來自杜克的球員都這樣嗎？起碼我們找來這種團隊型球員，絕對符合我們今年球隊口號『TRUST』！」

(中時電子報)