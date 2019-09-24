從小熱愛烘焙，就讀台中市明台高中烘焙食品科的陳昭淯，國中時就常帶著親手做的麵包關懷仁愛之家長者，日前他代表學校參加第49屆全國技能競賽，一路過關斬將，奪下麵包製作類銀牌殊榮。

校方指出，陳昭淯國中時就展現愛心，常會自己製作麵包送給南投仁愛之家的長者，因對烘焙有高度興趣，他升國三時加入技藝班、考取麵包丙級證照，進入明台高中就讀後，更陸續取得中餐、烘焙、西點蛋糕與麵包等多張證照。

對於努力獲得回報，陳昭淯說，自己的高中生活很充實，參加各項專業研習、擔任國際主廚助手，讓他成長許多，感謝一路上陪伴、提拔他的師長，幫助他找回自己，更要感謝母親的支持，未來將持續朝烘焙這條路努力前進。

校方表示，除陳昭淯外，畢業於明台、目前就讀南台科大的洪瑀襄也榮獲「第45屆國際技能競賽」西點製作世界銅牌，消息傳回學校，師生都相當興奮、也同感驕傲。

明台高中指出，近幾年學校重金打造藍帶國際廚藝中心、藍帶明台卓越中心、義大利飲調中心、餐旅實習會館，並擁有符合勞動部檢定的中餐、飲調與烘焙食品的實習教室，透過完善的軟硬體設備、一流師資與國際化課程培育學生，現在更成為孕育國手的搖籃。

(中時 )