涉及W飯店郭姓小模命案的「土豪哥」朱家龍，最高法院日前判決朱朱男2年10月徒刑定讞，台北地檢署收到執行卷宗，計算朱男刑期，扣除已羈押天數，僅須再服刑約8個月，檢方發出執行通知，要朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學3人在10月8日上午10時報到發監。

除朱家龍外，洪聖晏與蔡逸學各被判刑2年6月確定，2人同樣僅須再服刑約4個月，即可出獄。

台北地檢署(陳志賢攝)

(中時 )