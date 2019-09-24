W飯店小模命案 「土豪哥」朱家龍10月8日入監 19:562019/09/24 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 涉及W飯店小模命案的土豪哥判刑2年10月定讞，將於10月8日報到入監（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 涉及W飯店郭姓小模命案的「土豪哥」朱家龍，最高法院日前判決朱朱男2年10月徒刑定讞，台北地檢署收到執行卷宗，計算朱男刑期，扣除已羈押天數，僅須再服刑約8個月，檢方發出執行通知，要朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學3人在10月8日上午10時報到發監。 除朱家龍外，洪聖晏與蔡逸學各被判刑2年6月確定，2人同樣僅須再服刑約4個月，即可出獄。 台北地檢署(陳志賢攝) (中時 ) #洪聖 #執行 #服刑 #命案 #飯店 也許您會感興趣 推薦閱讀 辦尾牙春酒 淡水福容尚好康 04:102019/09/20 證券．權證 百年「東京帝國飯店」來台！獻饕客「征服巴黎的頂級法式料理」 22:262019/09/20 旅遊 飯店增 尾牙春酒提前搶客 04:102019/09/21 產業特刊 美．食．盛．宴－東京帝國飯店 如何征服巴黎吃貨味蕾 04:102019/09/21 產業特刊 醫療科技趨勢 法規別再擋路 04:102019/09/22 生活新聞 嘉夜市清道 警局長議員現場會勘 04:102019/09/22 地方新聞 西門停車場雙屍命案 冷血殺手更審仍判死 10:232019/09/24 社會 Amazon採用NVIDIA T4 GPU 將AI效能搬上雲端 10:322019/09/24 財經 法務部辦研討會提昇觀護人專業知能 11:282019/09/24 社會 證明亂框錢 審計部：衛福部前瞻執行率僅11.5％ 16:582019/09/24 政治 社會熱門新聞 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 賊變態要求 逼母子現場演「亂倫春宮」 - 社會 武術老師網路分飾兩角 性侵15歲少女再拍淫片 - 社會 「豬哥叔」耶誕夜前夕命喪黃泉 凶手判16年 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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