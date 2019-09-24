高市勞工局掌管全市勞動條件與工安檢查兩大裁罰權責與勞工權益息息相關。據內部資料統計，民眾申訴檢舉年年破千件，作成裁罰件數與裁罰率卻是不增反降。對此，局長王秋冬認為原因應是申訴管道較過去暢通，但民眾的法律認知與執法上認定標準落差不小，導致「烏龍檢舉」大增。

王秋冬表示，申訴案不乏「應徵達人」、「檢舉常客」建議企業或民眾遇有適法疑慮前，可向勞工局諮詢，不僅減少違法可能，也免去到局陳述舟車勞頓之苦。

據資料顯示，去年及前年民眾檢舉申訴案件分別為1508、1628件‚最後作成裁罰各為434、550件‚前年裁罰率33.7％，去年跌破三成僅剩28.7％，今年至今裁罰率亦低於三成，顯示檢舉數量增多，成案數未隨之增加。

王秋冬表示，礙於規定仍須逐一審核申訴案件，造成同仁工作量大增；進一步分析檢查不成立的原因，多為：非雇傭關係、查無申訴內容具體情事、雙方提供證據不足難以審認、一方對法律錯誤認知等情形，說明申訴人對於申訴事實必須充分蒐集以利佐證，同時理解執法機關法規認定標準相對嚴格，目的在於使錯、濫罰情事不致發生。

他進一步指出，極少部分檢舉人常以同樣的申訴樣態一再提出檢舉，例如一定時間內在多家企業應徵任職，卻總在短時間內就發生職災或離職，進而申訴檢舉，檢查結果多無法成立，讓對造企業必須配合釐清不堪其擾。

勞工局立場不鼓勵濫用檢舉行政資源，但仍須依法行政，改採適度調整執法技巧，同時呼籲企業進行徵才或相關營運活動時，盡量先行確認現行法律規定，避免受罰。

他特別提醒高雄在地企業，本年度新市府上任後，秉持市長韓國瑜「為勞工爭權益、與企業當朋友」精神，大力推動「法遵訪視」輔導計畫，目前已針對部分行業主動予以輔導協助，盼透過事前檢視調整適法‚減少事後檢舉開罰，有利於中小企業加強合法經營，也能有效顧及勞工權益與降低工安事故頻率，企業可主動諮詢勞工局，多加利用政府友善政策資源。

(中時 )