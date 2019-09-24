台中市政府積極推動國民運動中心興建計畫，其中太平國民運動中心融入坪林森林公園地景設計，提供大量開放空間供民眾休憩活動，將成太平區親子共融的特色運動中心。運動局24日舉行說明會深入了解市民意見，民眾盼運動中心納入國際標準長50公尺游泳池及擴大健身房空間，市府將積極爭取預算，打造更符合市民需求、品質更好的運動中心。

運動局長李昱叡說，太平國民運動中心位於太平區坪林森林公園內，原107年規劃設施包含25米長游泳池、體適能中心、韻律教室、攀岩場等，並設置綜合活動區供長者及親子相關課程，鼓勵親子同行運動，打造全齡運動場所。

李昱叡表示，太平國民運動中心融入坪林森林公園地景設計，提供大量開放空間供民眾休憩活動，同時保有視覺穿透性，將成為太平區親子共融、環境友善的特色運動中心。

運動局今日在太平區公所召開「台中市太平國民運動中心地方說明會」，由運動局長李昱叡主持，市議員李麗華也出席關心，盼深入了解各界意見，納入相關建言，打造更符合市民需求的運動中心。

(中時 )