周思潔睽違樂壇24年，將推出新專輯《傻傻的花》，她在17歲時榮獲「台視新人獎」比賽亞軍，被日本KING唱片公司網羅栽培，回台後參與秀場的全盛時期，成為秀場天王豬哥亮指定合作女明星，不過她在2000年遭遇無預警的意外和低潮，更背負著1億債務，期間靠日以繼夜奔波講課，花了17年還完負債。

她也被封為「理債女王」和「心靈導師」，但在歷經人生低谷後，她內心總覺得生命拼圖仍缺少一塊，今年59歲的她，決定重回到少女時期進演藝圈的初衷，「人生的上半場，老天爺開了我幾個大玩笑考驗我，但這次換我來和上天開個玩笑，我決定除了保有『周老師』的身分，還要找回17歲時的周思潔，那個從小第一志願就是當歌手的自己。」並直呼：「我是來真的，絕不含扣！」

她對於回歸歌壇的作品，親力親為，在拍攝主視覺，換穿多套國際品牌禮服，光是服裝費和封套拍攝、設計，斥資100多萬，邀來曾多次為蔡依林、羅志祥、楊丞琳等天王、天后擔任專輯企劃的視覺總監，一口氣打造4個封面，她看到封面照片成品，驚喜說：「沒想到出道這麼久，我第一次發現，原來自己還有這麼多想像不到的新可能。」

(中時 )