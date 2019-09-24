林宥嘉時隔3年多，將推第6張專輯，24日釋出首波主打歌〈少女〉，宣告「戀愛中的男人，都是少女」，他日前拍攝MV，邀來老婆丁文琪（Kiki）同框演出，十分吸睛，他甜蜜說：「從來沒想過有天Kiki會成為我MV的女主角，我的家裡果然藏著一位仙女。」大方放閃。

而林宥嘉日前接連在社群網站陸續貼出兩張圖文：「Baby自從遇見妳…」、「我比妳還要…」，神祕舉止引發歌迷好奇，紛紛猜想原因，還有許多人以為要宣佈有第二胎了，結果昨答案揭曉，原來是他的新歌〈少女〉，把他發出的神祕圖文，串接起來正是歌詞：「Baby自從遇見妳，我比妳還要少女。」相當浪漫。

而林宥嘉、Kiki分別巨蟹座、摩羯座，〈少女〉寫到，「魔羯巨蟹該不該一起，說不配的要道歉還來得及，我們不需要奇蹟，因為我是那麼適合你」，大展夫妻倆的好感情。

此外，〈少女〉這充滿玩味的歌名是詞人黃偉文的構思，林宥嘉原本計畫在新專輯中要寫一首歌曲送給全天下的戀人，歌詞是由黃偉文和林宥嘉共同完成，歌詞裡描述許多林宥嘉的人生觀，是非常個人且私密的歌曲。

林宥嘉推出新歌。（華研國際提供）

(中時 )