高雄有位40多歲熟女曾接受胃繞道手術，但是幾年後仍然復胖，後來到高市聯合醫院門診，經醫師診斷使用減重藥物3個月，成功減掉近14公斤，但醫師也強調，還有搭配減重食譜及適當有氧運動並遵照醫師指示，1天服藥兩次換來的成果。

高雄市立聯合醫院院長張宏泰表示，減肥要用對方式，自行到坊間藥局買減重藥服用，是有風險的，最好是配合醫師的醫囑，才能達到減重的效果，聯合醫院設有減重門診，由肥胖暨睡眠專科醫師為民眾健康把關。

減重門診林冠群醫師指出，新一代標靶式降低食慾的減重藥物在台上市後，許多民眾未經醫師診斷，自行到坊間的藥局購買服用，卻無法達到效果，這是因為缺少了醫師診斷與專業人員指導，花了冤枉錢。

林冠群說明，這項藥物有輕微的副作用，包括頭痛、頭暈、噁心、腹瀉、便秘、口乾等，但隨著服用時間，這些症狀會慢慢消失，還是建議想減肥的患者，到減重門診就醫，針對患者的情況安排各項檢驗檢查，在醫師的建議下，採取最適當的減重方式，並不是所有的肥胖患者，都可以靠藥物減重。

另外，有位中年的男性患者，同樣按照醫師的囑咐，飲食控制配合吃減重藥3個月，減了10公斤連帶睡眠呼吸中止症都改善了。

(中時 )