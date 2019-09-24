2019亞洲盃女子籃球賽今天在印度班加羅爾開打，中華隊小組賽第一戰就面對韓國隊，上半場中華隊靠著防守讓韓國隊三分球7投0中而帶著2分領先進入下半場，不過第3節韓國隊火力復甦，單節12投7中，其中2記是三分球，打出17：11而超前，第4節中華隊努力追分，可惜力有未逮，最終44：48飲恨。

本屆亞洲盃女籃賽A級共有8支球隊，前7名隊伍及B級第1名可取得今年11月東京奧運資格賽亞大區預選賽門票，而小組賽分組第1可直接晉級亞洲盃4強，分組二、三名則要交叉對決後產生最後2支4強，本屆亞洲盃首輪小組賽中華隊和韓國隊、日本隊及印度隊同組，想要以分組第一直取4強，今天對韓國是關鍵一戰。

中華隊上半場讓韓國隊三分外線無法發揮，7次出手無功而返，中華隊則是三分球7投2中，不過下半場風水輪流轉，換中華隊外線苦無機會，直到第4節倒數1分28秒左右才由黃品蓁投進球隊下半場第1顆三分球，比賽倒數28秒追分關鍵時刻之際，黃凡珊一次上籃未能得分，也宣告中華隊最後反撲無功。

中華隊本屆亞洲盃禁區有35歲老將蔡佩真睽違6年再披國家隊戰袍，加上彭詩晴、黃品蓁兩位旅外好手，以及世大運射手黃鈴娟、陳薇安、韓雅恩、朱育勤等好手，今天比賽以鄭伊秀10分最高，她也是全隊唯一得分雙位數球員，中華隊明天晚上6點出戰尋求亞洲盃4連霸的日本隊，希望能在勝場數開胡。

(中時電子報)