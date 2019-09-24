李家鋐比賽時認真的神情，不放過任何一個小細節。（南強工商提供／葉書宏新北傳真）

新北市南強工商汽車科學生徐涓秀、李家鋐，代表新北市參加全國技能競賽，與來自全國的各路好手，歷經3天比賽，一路過關斬將，榮獲1銀1銅的佳績，榮耀新北技職！

汽車噴漆銀牌的徐涓秀原本是達觀國中體育班的角力隊選手，透過南強工商的國中技藝班，學習輪胎拆裝後覺得汽車很有趣，並在2016年國中技藝競賽獲得汽車佳作成績，國中畢業之後便立志要念汽車科，一開始並未獲得家人支持，但是她堅持要往自己的興趣發展，在高一就立下要當選手的志向，果然在高二就被選拔成為汽車噴漆選手。

一開始每天拿重達5公斤的噴漆槍訓練手的穩定度，訓練過程也常受傷，為了強化訓練必須離家住在宿舍，但是這些都不影響徐涓秀，她總是笑笑的面對繁重的訓練課程，支持她的座右銘就是「見好就收」！她先在今年北區全國技能競賽獲得汽車噴漆第一名，經過5個多月的訓練，終於在第49屆全國技能競賽中一舉拿下汽車噴漆銀牌，也是該類別唯一獲獎的女性選手，證明只要努力朝向興趣發展，性別不會是障礙。

汽車板金銅牌的李家鋐，一開始在學校訓練時成績並不出色，訓練途中還曾經「落跑」不當選手，但是在指導老師的「慧眼獨具」下發現他有具有選手耐操的特質，因此鼓勵他再次回鍋訓練並跟在國手身邊學習，家鋐也不負老師的期望，今年全國技能競賽獲得汽車板金第三名。

他認為要成為「選手」的關鍵要素就是耐操、刻苦、勤學，其實家鋐本身還有一項特質：常常笑臉迎人對師長又有禮貌，老師們及學長都很疼愛他，無一不傾全力教導他，師生們的用心及努力功不可沒！

南強工商表示，該校汽車科是「板金國手」培訓的搖籃一點也不為過，自2011年起，培育出卓閔宸獲得2011世界技能競賽汽車板金類 銀牌，2017年黃柏淵取得汽車板金類 第四名，2019年顏翔昱獲得汽車板金類 銀牌，南強工商的訓練團隊實力堅強，汽車科有嚴謹的學長學弟制，每年都會有學長回母校分享經驗協助訓練學弟，傳承選手的成功經驗，一年一年的加乘上來，我們已經擁有一套致勝方程式，使得南強汽車科的汽車板金特色課程，屢獲業界與學界肯定！

南強工商強調，「天生我才必有用」，讓學生習得務實致用的專業技能與業界接軌，亦或升學再精進專業知能，每個人都能適性發展，活出精彩，目前依舊積極培育下一屆的國手中，歡迎對汽車科有興趣的同學們，一起加入南強工商汽車科的行列，成就屬於自己的一片天！

(中時 )