據日本共同社24日報導，日本海上自衛隊一把手、海上幕僚長山村浩24日在例行記者會上宣布，政府下月14日在相模灣舉行的海自閱艦式將不邀請南韓海軍。山村稱：「防衛省和自衛隊綜合判斷認為，邀請的環境尚未充分完善。」

由於發生南韓艦船對自衛隊飛機照射火控雷達問題，以及南韓決定廢棄日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）等，兩國在安全保障領域的關係也轉冷。南韓不參加閱艦式令裂痕變得更加明顯。

日本官房長官菅義偉也在24日的記者會上說明稱：「日韓關係繼續處於非常嚴峻的狀況，邀請南韓的環境尚未充分完善。」山村強調不邀請「是作為防衛省和自衛隊的決定」，就是否接到首相官邸的指示稱「我不清楚」。

另一方面，考慮到北韓反復試射飛彈等，山村還表示：「在地區安全保障嚴峻程度增加的情況下，日韓、日美韓的合作很重要。基於政府的應對情況，將就與南韓海軍的交流事宜進行妥善探討。」

日本《讀賣新聞》則在報導中稱，南韓海軍已正式決定不參加日本海上自衛隊閱艦式。據韓聯社24日報導，南韓國防部方面就此表示，韓方尚未決定是否參加將於下月舉行的日本閱艦式。按照慣例，主辦方通常會先向參加國家發出邀請，但日方至今未向南韓海軍發來邀請函。

日本海上自衛隊將於10月14日在神奈川縣相模灣舉行閱艦式。除了中國大陸首次出席閱艦式外，還有加拿大、新加坡、英國、美國、印度、澳大利亞共計7國艦隻參加。

去年12月，日本巡邏機低飛威脅韓軍驅逐艦引發兩國軍方口水戰，日本沒有參加4月在釜山近海舉行的國際海洋安全演習，而此前南韓取消了東海第一艦隊司令2月訪日的計劃，兩國軍事交流陷入低潮。南韓軍艦最後一次參加日本閱艦式是四年前的2015年10月。

(中時電子報)