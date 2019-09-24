大安區公所於108年9月24日(二)上午10時在大安區公所10樓禮堂辦理「108年度大安傳愛關懷獨居長者暨居家防災宣導活動」，邀請區內低收入戶獨居長者們在重陽佳節前齊聚一堂，長者們在主辦單位精心規劃的各種陪伴服務下，參與了一場豐富精彩的盛宴，共享溫馨幸福的美好時光。

大安區公所而同仁與替代役男們更志願擔任長者們的「一日孫子」。

大安區公所與台北安和扶輪社共同攜手舉辦的「大安傳愛關懷活動」在今日歡慶12週年，本次特別選在弘揚敬老愛老美德的重陽佳節前，邀請區內低收入戶獨居長者們提前同歡慶祝。安和扶輪社從民國97年起即與大安區公所共同舉辦這項活動，今年活動由尤姵文社長率社員們出席，致贈每位長者禮金及營養品禮盒，並逐一關心傾聽長者們的需求與近況，為長者們帶來溫暖。而為了提供長者們更精緻貼心的服務，大安區公所同仁特別自發組成「帥哥美女靚舞團」，利用公餘與假日時間多次排練，在今日換上旗袍與西裝粉墨登場，帶來經典夜上海歌舞秀，藉著優美的音樂舞步，大家彷彿穿越了時光隧道體驗復古風情，而同仁與替代役男們更志願擔任長者們的「一日孫子」，發揮老吾老以及人之老精神，無微不至關心陪伴照顧，為長者創造幸福記憶，像是喜愛釣魚的李爺爺在與擔任一日孫子的阿德在拍貼機互動合影後表示，對於這樣貼心的服務感到很新鮮且開心，很期待明年能夠繼續參加。

大安區公所同仁特別自發組成「帥哥美女靚舞團」，利用公餘與假日時間多次排練，在今日換上旗袍與西裝粉墨登場。

其他的傳愛活動環節也各饒富意義，除了由佛光山普門寺長者學苑的高齡師生們，帶領所有長輩一起帶動唱舒展身心，展現長青族「活到老、服務到老」的精神外，也結合區內學校東方工商的資源，由賴亞瑋老師率領大安社大髮藝團隊提供義剪服務，更特別的是，大安區公所邀請到4位新移民朋友借力培力擔任服務人員，帶來家鄉美食介紹並陪伴長者們共餐，進而鼓勵新移民朋友多接觸社會服務工作實現自我。此外，因為獨居長者們平日都是一個人在家，居家安全對這些長輩們來說顯得格外重要，因此大安區公所特別利用此次機會與防災宣導做結合，利用小遊戲一對一與獨居長者做雙向互動，寓教於樂讓地震避難及火災預警等知識能精準被吸收，讓長者生活更安心安全。

大安區區長林明寬表示，大安傳愛關懷活動透過滾動式的精進規劃，朝向精緻化服務的方向前進，為長者提供實質以及安心、貼心、尊榮之多元關懷面向，透過美好的社交體驗，鼓勵低收獨居長者走入人群，更透過公私部門攜手協力將愛心永續傳遞下去，十分感謝安和扶輪社、佛光山普門寺長者學苑以及東方工商團隊協助，以及其他協力單位如佛光山慈悲社會福利基金會、臺北市大安健康服務中心、臺北市大安社會福利服務中心、臺北市國稅局大安分局、臺北市稅捐處大安分處、大安區戶政事務所等所提供的資源，讓大安區成為處處充滿人文關懷、時時傳遞愛與幸福的美好家園。

(中時電子報)