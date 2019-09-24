有媒體報導聲稱國民黨與「松濤社－我愛國旗委員會」開會決定，今年雙十國慶活動不安排新黨主席郁慕明致詞，對此新黨發出聲明，指出郁慕明當日早有行程，不在台灣，本就無法出席。另外也感嘆國民黨對新黨態度的轉變。

新黨指出，郁慕明8月公開質疑，國民黨主席吳敦義稱「一中同表」是邪惡，更將兩岸表述成兩國，「中華民國」和「中國」變兩個國家，自我棄守中國立場，何以還叫「中國國民黨」？至今未獲回應。中國國民黨逃避重大路線問題，新黨深感遺憾；松濤社本就是國民黨外圍團體，配合國民黨閃躲，可想而知。

新黨還表示，去年松濤社雙十國慶大會，郁慕明致詞高呼「國、新兩黨一家人」，吳敦義回以「溫暖在心頭」。如今郁慕明繼續團結反獨力量，追求兩岸和平、國家統一、民族復興，顧全大局始終不變。至於國民黨從昔日「溫暖」轉眼成「冰」，只能說世事無常，變得真快！

(中時 )