楊冪公司副總裁發文被熱傳。（圖／取自新浪娛樂）

網友狂猜是誰要離開公司。（圖／翻攝自微博）

流量女王楊冪2014年成立「嘉行傳媒」，旗下除了她還有新疆女神迪麗熱巴、劉愷威、祝緒丹等人，今(24日)微博熱傳嘉行副總裁在朋友圈抱怨有人不懂飲水思源，為了自己夢想拍拍屁股走人，並怒轟「自私的人永遠不會有未來」，並挑明所指的人不是楊冪，也不是迪麗熱巴。

楊冪公司「嘉行傳媒」最近陷入多事之秋，先前楊冪出席活動，引來大批粉絲在台下抗議公司不懂挑作品，總強制讓楊冪加入一些無質感且沿用同一批演員的爛戲，並舉出寫著「抵制嘉行劇」、「嘉行爛片一部部，觀眾看了真想吐」、「嘉行不義必自斃，拒絕嘉行自製劇」的紙牌，讓台上的楊冪也十分尷尬。

據《新浪娛樂》報導，最近有網友分享嘉行副總裁在朋友圈的發文，熱議該公司似乎有大咖藝人要離開，嘉行副總裁還批評想走的藝人說：「為了你的夢想，我們多少年的感情付出，認真對待！到頭來還是一江春水」，並強調不是指楊冪和迪麗熱巴，「人家能做到今天，都是有格局的人」，引來網友列出嘉行其他藝人名單熱猜。

然而稍早有媒體求證嘉行，工作人員澄清：「沒有任何藝人要解約，朋友圈被誤解了」，並指副總裁指是在說個人私事，希望外界別給過多關注。

(中時電子報)