今年國慶日當天，蔡政府將援例在總統府前舉辦慶典，國民黨將結合松濤社於當天下午，在國父紀念館舉辦「愛國旗愛國家國慶大會」，除安排各種愛國表演，黨主席吳敦義將與總統參選人韓國瑜、立委參選人及黨籍雙北議員共109人進行「中華民國行銷全世界」立國旗儀式，預祝中華民國109歲（明年）生日快樂，凸顯藍營明年重返執政才能保住中華民國，諷刺蔡政府借中華民國的殼上市。

此外，去年藍營國慶也邀新黨主席郁慕明參加並上台致詞，今年因郁慕明日前提出「一國兩制台灣方案」，與國民黨兩岸政策路線不同，為使活動單純化，今天出爐的活動流程只敲定吳敦義致詞，但未安排郁上台致詞。松濤社召集人宋緒康說，邀請對象、致詞名單尚未底定，但無論如何，都歡迎新黨的朋友一起為中華民國慶生。

國民黨因近年經費拮据，已連續四年由愛國社團「松濤社」主辦、國民黨協辦國慶活動。今年因逢選舉年，加上10月1日是中共建政70 週年，國民黨研判蔡英文總統可能藉由10月10日的國慶大典談話，營造選舉意涵，對此嚴陣以待，也打算當天下午的藍營國慶活動，由黨主席吳敦義回應蔡總統談。

國民黨今天與松濤社進行國慶活動籌備會議，商定當天下午1點至5點半的活動內容，現場將準備8000支小國旗給參與民眾，活動內容有國旗隊，搭配復興崗校友會、擎天、團結自強協會合唱團及向國父致敬團領唱國歌，並向國父致敬，接著進行重頭戲「109人立旗儀式」、高呼「中華民國萬歲」，之後還有莊敬高職儀隊、能仁家商合唱團、世新大學啦啦隊，以及侯麗芳等愛國藝人群星歌唱會。

籌辦人士說，今年國慶預估有5千到8千人參與，將邀歷任國民黨主席、韓國瑜及雙北立委參選人、雙北市議員，其中韓國瑜若無法親自出席，將預錄一段影片在現場播放，另由太太李佳芬或其他人代表，與吳敦義、立委參選人及議員們，共計109人一起立國旗，為中華民國齊唱生日快樂歌，預祝109歲生日。

(中時 )