20190920中天新聞 炫耀「警在罩的」？連千毅高調PO文 跟警「稱兄道弟」

自詡為「直播天王」連千毅連續多日引發高雄鬥毆事件，讓昔日曾與他直播並且彼此「英雄惜英雄」的網紅「館長」陳之漢掃到颱風尾，因為一句「不是當事者、不方便評論」遭網友酸是次元切割刀，讓館長好委屈，日前又在直播中自爆當初找連千毅直播原因，強調：「我沒切割啊！個人做事個人擔。」

館長因為一句「不方便評論」連千毅事件遭酸是次元切割刀，滿腹委屈，不解外界為何硬要將他與連千毅綁在一起，還爆料當初為何會找連千毅一起直播的原因，「他就是觀眾群說要看連千毅，我說好！邀連千毅，而且不是我剛開始，是連講了一個月，可不可以跟連千毅直播？可不可以跟他？我們才去…喔好，你願不願意來直播。什麼次元切割刀？我沒有切割啊，個人做事個人擔，我陳之漢做的事我擔，他連千毅做的事他擔，我真的不方便做評論。」

館長說社會事不方便評論，但若說是連千毅賣東西有瑕疵，他以一個商人角度也是認為若商品有仿冒嫌疑，你該退錢給人家就給人家，但兄弟事的部分，他真的無法評論，因為他連看新聞也看得一頭霧水，「看不懂那什麼東西？我想請問一下，不懂那是什麼東西的時候我怎麼去評論？他要跟誰吵架，跟誰打架、互砍，我們沒有辦法介入嘛！因為我跟他不熟嘛，熟了就介入。」

只是當初館長在與連千毅直播時，就曾提到為何想邀連千毅直播的原因，「第一個他紅嘛，第二個是讓大家了解，就我常常在講的，今天出來當黑道…我不是說要替黑道辯解，我們就是混過沒有辦法，那但是現在我們在幹什麼？我要講一句你說他拿黑道的錢去過非常好的生活？我現在可以在這邊跟你講，這個連千毅剛剛也有跟我聊，十個混的9個苦……。」與今日說法似乎出入不少。

(中時電子報)