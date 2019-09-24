富邦後衛張伯維單場投進3顆三分球。(摘自FIBA官網)

前往泰國曼谷參加亞洲俱樂部冠軍盃的富邦勇士，25日遭遇泰國高科技，儘管上半場一度落後9分，富邦仍靠第3節強大三分火力，最後以88比69逆轉擊退泰國，取得預賽首勝，這也是「野獸」林志傑首次披上富邦戰袍，他貢獻8分。

富邦排出洪志善、張伯維、林志傑、賈西亞與布拉的先發，首次穿上富邦球衣的林志傑，一開賽就投進三分球，幫助富邦掌握領先優勢，可惜隨著布拉體力逐漸流失，頻在場上發生失誤，泰國隊次節趁勢展開強大反撲，情勢瞬間逆轉。

泰國隊第2節打出誇張12比0小高潮，從原本24比27落後，一下子變成36比27領先，也讓富邦反而變成追分那方，打完上半場，富邦37比40小幅落後，林志傑上半場摘6分，布拉雖有11分、8籃板，卻發生離譜的7次失誤。

不過來到下半場，場上局面再次產生變化，張伯維連進兩顆三分球，洪志善也來贊助1顆三分球，帶起富邦一波13比3攻勢，一舉搶回領先優勢，甚至第3節快結束前，富邦又是一輪猛攻，打完前3節，富邦取得67比52大幅領先。

打到末節，泰國隊雖然試圖縮小雙方差距，卻最多只能追到12分，因為富邦總教練許晉哲最後關頭仍把布拉、賈西亞兩名洋將放在場上，重新擴大領先差距到20分以上，也讓泰國隊總算放棄追分，打到最後2分鐘就進入垃圾時間。

曾待過達欣兩季的布拉，24日貢獻23分、14籃板的雙十數據，上季SBL總冠軍賽MVP賈西亞也拿21分、14籃板，張伯維11分，蔡文誠10分。富邦接下來25日下午2點對上伊朗，尋求拿下預賽2連勝的機會。

(中時電子報)