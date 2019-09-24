國慶焰火試放。(林和生攝)

國慶焰火試放。(林和生攝)

國慶焰火試放 閃耀高屏溪畔

為掌握國慶焰火施放準確度，屏東縣政府24日晚間在屏東河濱公園試放5分鐘焰火，約1500發煙火彈閃亮高屏溪夜空，令人驚艷；屏東縣長潘孟安表示，今年國慶焰火預計施放42分鐘，試放除了確認落焰不會影響到觀眾區，焰火布彈也將調整到最佳視角及視覺，承諾10月10日一定給大家最美的國慶焰火。

屏東睽違12年再度舉辦國慶焰火，盡管24日晚間的試放河濱公園現場管制不開放參觀，但仍有許多民眾聞風到管制區外，希望先睹為快。

此次國慶焰火計畫施放超過1萬6000發以上的煙火彈，最高可達200公尺，寬度400公尺，縣府指出，焰火布彈設計還有前後深度距離約30公尺，高低焰火搭配，以產生視覺的層次感，透過試放，才能了解是否能夠呈現最理想的焰火視覺。

24日晚間河濱公園試放1500發煙火彈，雖然只有短短5分鐘，但火樹銀花在高屏溪夜空綻放，落焰閃耀彷彿星河一般，美不勝收，讓人直呼不過癮。

潘孟安表示，此次國慶焰火特別比照台灣燈會intel無人機表演，特別創作專屬音樂，並邀請國立台灣交響樂團現場演出，10月10日當天搭配焰火，視覺及聽覺都是震撼享受。

(中時 )