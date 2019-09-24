兩人合體放閃。民視提供

霍正奇（左起）、崔浩然、翁家明。民視提供

傅子純（左起）、柯叔元、藍葦華。民視提供

蘇晏霈和許仁杰。民視提供

郭亞棠（左起）、何蓓蓓、張家瑋、黃瑄。民視提供

瑭霏（左起）、馬俊麟、邱子芯。民視提供

傅子純（左起）、廖苡蕎、李珞晴、王燦。民視提供

蕭大陸製作的民視新八點檔《多情城市》25日晚在《大時代》之後接著首播，此次他邀女友侯怡君挑大樑，愛情長跑18年的他們，為新戲拚了。侯怡君出道20多年，因蕭大陸一通電話，「下海」幫同劇女演員廖苡蕎當替身也心甘情願，今首映會上，蕭大陸說若收視率破7：「侯怡君酬勞捐出來，我這輩子奉獻給你。」還被拱新戲收視破8就結婚。

侯怡君表示，有天半夜接到蕭大陸電話，她二話不說帶著裝備到片場，「反正他一生都要奉獻給我了，蕭家的就是我的」。蕭大陸說，本想拿替身費給侯怡君，但她不拿，印證「不用錢的最貴」。蕭大陸還虧侯怡君是念「考古系」，才會喜歡他，侯怡君則暗指他沒人要，自己是資源回收場，一來一往打情罵俏放閃光。

侯怡君穿低胸性感禮服吸睛，受訪時也介紹同劇演員，大器表現頗有「夫人」架式。蘇晏霈胸前深V設計大露酥胸，劇中和她配對的許仁杰，邊拍戲邊籌備婚禮，他說有親密戲會跟未婚妻報備。先前與王瞳傳假戲真做的馬俊麟，拍完《大時代》計畫帶老婆出國修復感情，外傳他因桃花新聞，在《多情》中的戲份被刪？他說：「我還沒拿到劇本，還不知道戲份。」

《多情城市》演員陣容堅強，開場由柯叔元、傅子純、藍葦華3兄弟揭開序幕，演員陳淑芳、崔浩然、翁家明、霍正奇、侯怡君、王燦、兵家綺、德馨、唐川等硬底子演員；第二代由蘇晏霈、馬俊麟、邱子芯、郭亞棠、張家瑋、潘柏希、許仁杰、何蓓蓓、瑭霏、張郁婕、于樂誠等挑樑演出。

(中時 )