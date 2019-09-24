趙少康、尹乃菁在政論節目中詢問知名人士「台灣裡剩雞」以及「四叉貓」，要如何挽救韓國瑜選情？「台灣裡剩雞」說要正面支持同婚，謝龍介笑說，下一場會讓「四叉貓」上台！

趙少康、尹乃菁在《Yahoo 鄉民來衝康》節目中問「台灣裡剩雞」，如何翻轉韓國瑜選情？韓國瑜要如何討好年輕人？「台灣裡剩雞」表示，如果韓國瑜敢正面回應支持同婚，會有一部分「藍甲」會過去吧！

不過「四叉貓」覺得不太會，韓國瑜的場子都會請反同團體上去講，已經做出市場區隔。「四叉貓」也說，韓國瑜造勢活動他每場都有參加，有一次還在鎮瀾宮聽謝龍介說書，因為韓國瑜那天遲到，所以謝龍介上去講很久。

謝龍介當場反駁，要「四叉貓」慢一點下結論，因為講了30分鐘已經很累，講完之後，別人接下去講，「不能說別人就是我們的人，這點要公平！」

「四叉貓」笑說，韓國瑜不要遲到，謝龍介就不必講這麼久了！

趙少康則說，「四叉貓」下次要鼓勵「挺同」的也去韓國瑜的場子，有空檔的時候，就跟謝龍介的一樣，「講太長、換我上台」！

謝龍介也笑說，下一場會讓「四叉貓」上台！

(中時電子報)