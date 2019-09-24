2020蔡英文總統連任辦公室今天推出首支競選影片，搭配歌曲《台灣隊長》，蔡辦指出，歌詞中說明自執政以來，全台灣人民與小英總統共同完成的政策成果，「相信所有執政夥伴、支持者，以及一路看著小英總統挺住壓力完成這些政策的台灣民眾，都會很有感」！

這支影片的歌曲部分，由知名饒舌歌手大支操刀製作。英文名稱為Captain Taiwan，是一支以RAP歌曲為基調的MV風格影片，節奏明快而有力，記憶點十足。

蔡辦指出，選擇使用RAP的形式，是因為傳統上介紹政績與政策給民眾，常遇到「難以消化」、「落落長不想看」的困難，在小英總統執政的這幾年，行政單位針對政令宣導的方法推陳出新，是所有民眾與年輕人都有目共睹的成果。因此在支持總統連任的路上，我們依舊以國政為重、政績為先，要用更有創意、更多元的方式，讓民眾了解小英總統的成果。

蔡辦強調，當然，我們也了解到要完成這些工作，不單純依靠執政團隊的努力，更重要的是許多努力支持、肯定台灣持續進步向前的台灣人民。如果沒有他們的鞭策、支持與鼓勵，台灣不會如同現在一樣，走在正確的道路上。

因此，就像歌詞中提到的，「如果你也在為台灣努力的話，那你也是台灣隊長」，蔡辦表示，這支影片不只象徵小英總統將帶領台灣繼續前進，更是感謝所有台灣人民的付出。為了這個國家，我們會一起邁向更好的2020、更好的台灣！

未來，這支影片將提供各地支持小英的競選總部、後援會，以及相關活動場合，讓台灣隊長持續與大家持續見面，蔡辦也呼籲，「到時候，希望所有支持者們跟我們一起喊出：我是台灣隊長」。

(工商 )