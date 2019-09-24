全球最老牌旅遊公司之一、有178年歷史的英國湯瑪斯•庫克(Thomas Cook)集團昨天天宣佈破產後，目前該公司所服務的全球60萬旅客將各自滯留在旅遊地的機場，湯瑪斯．庫克集團的未來受到關注。而曾經試圖併購這家公司的中國大陸復星旅遊文化集團，是否重啟其併購計劃？將成為全球旅遊業的焦點。

湯瑪斯．庫克集團被稱為「英國旅遊業鼻祖」，近年來受新興廉價航空產業的挑戰，近期更受到英國脫歐的不確定性影響其業務開展，集團持續出現債務攀升和資金不繼問題。如今宣佈破產後，各國政府將開始營救滯留在旅遊地點的本國公民。其中包括湯瑪斯．庫克集團所在的英國，目前尚有15萬名該公司所服務的旅客滯留海外。媒體笑稱，這可能是英國自二次大戰「敦克爾克大撤退」後，最大規模的返鄉歸國計劃。

英國湯瑪斯•庫克宣布破產清算後，其服務的60萬旅客滯留全球各地機場。其中英國旅客就有15萬人。（圖／路透）

《觀察者網》報導，最近中國大陸知名企業復星旅遊文化集團（簡稱「復星旅文」）被曝曾試圖收購湯瑪斯．庫克，但因後者債務金額問題，收購案並未順利進行。如今該公司既已啟動破產保護，復星旅文有望牽頭其重組計畫。

陸媒《新京報》曾報導，復星國際集團於2015年收購湯瑪斯．庫克集團5%股權，且雙方在中國大陸還成立合資公司。今年8月底，湯瑪斯．庫克與復星國際旗下復星旅遊文化、蘇格蘭皇家銀行等金融機構達成價值9億英鎊（約合台幣355億元）的資產重組計畫，但最後計畫流產。

陸媒引述復星旅文的消息指出，9月20日已經獲悉湯瑪斯．庫克集團提出破產保護申請。該集團向復星旅文提出一份重組方案，明確表示希望復星旅文擁有湯瑪斯．庫克的旅行社控股權和航空公司的重要少數股權。雖然申請破產可能影響先前的收購計劃，但復星旅文相關負責人則表示，這只是重組的程式之一，相關事宜目前仍在推進中。

BBC新聞網透露，復星旅文發表聲明稱，該公司一直是湯瑪斯．庫克的「小投資者」，並且在董事會沒有代表。聲明指稱，復星集團對於湯瑪斯．庫克未能找到資金解決方案而感到失望，同時強調複星在整個過程當中的立場沒有變化。

湯瑪斯•庫克集團被譽為英國「旅遊業鼻祖」，目前有2.1萬員工，在16個國家經營酒店、度假村、航空公司和遊輪業務，每年接待遊客1900萬人次。

(中時電子報)