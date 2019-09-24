美國陸軍不久前決定，未來制式手槍選用西格紹爾(SIG Sauer)的P320，美軍型號為M17/M18。不過，西格紹爾公司還在持續改良，他們剛剛將手槍改造成類似衝鋒槍的形態，稱為MP17。該公司表示，他們希望將手槍，改造得更精準，成為更有效的個人防禦武器。

任務與目的(task and purpose)報導，西格紹爾將MP17增加了一個可伸縮的槍托，一塊皮卡汀尼導軌，並設計一個前握把，但同時它也是第二彈匣的收藏處，因此槍支的子彈攜帶量就增加了1倍。

西格紹爾為MP17設計了特製槍套，可以配掛在射手的腰間，雖然槍支的體積穩大，但射手取槍仍然相當靈活，而且還有自動彈出式的伸縮槍托，射手僅需按鈕即可把槍托伸展，迅速完成射擊準備姿態，如同使用衝鋒槍一般。

MP17手槍，有折疊槍托、備用彈匣、皮卡汀尼導軌，紅點瞄具。(圖/SIG Sauer)

然而MP17並非衝鋒槍，其實它更像一種改裝套件，上截套的部分與P320(M17)是完全一樣的，重量也不重，僅重1.2公斤，P320是0.8公斤，差距不算太多。

The new Flux Defense MP17 // FluxDefense

西格紹爾想以MP17來爭取新式防身武器，不過它也將面臨其他槍廠的競爭，美國陸軍在今年四月已經給了瑞士國防承包商布魯加-托梅公司(Brügger & Thomet APC)一個2.5億美元的合約，以APC9K衝鋒槍為藍本，做為未來的防衛槍械，所以基本上在這個標案，MP17應該沒機會了。

但其他軍種也需要新的防衛武器，他們比較有勝算的是美國空軍的訂單，空軍飛行員需要新的防身槍械，MP17就有明顯的優勢，一來是它的體積與重量不大，容易攜帶在飛行員身上，而且它的單價也價便宜，僅有399美元，而APC9K衝鋒槍，單價是2500美元。

(中時電子報)