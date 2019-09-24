英國最高法院今天裁定，首相強生在英國脫歐期限將屆前要國會休會的決定不合法，強生表示，他不同意但將尊重最高法院這項裁定。強生的幕僚表示，他不會因此辭職。

最高法院法官一致裁定，強生奏請女王伊麗莎白二世讓國會休會到10月14日一事不合法，而且無效，國會應該盡快復會。

國會下議院議長貝爾考（John Bercow）表示，下議院明天就將恢復開會。

正在紐約訪問的強生（Boris Johnson）說：「我必須要說，我強烈不同意大法官所做的裁定。我不認為這是對的，但我們將會往前走，當然國會將會回來開會。」

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）今天呼籲強生應該下台，他也要求提前舉行大選。但唐寧街首相府人士表示，強生不會辭職，他在聯合國大會演說後就將由紐約飛返英國。

強生在紐約也告訴記者，最高法院的裁定將妨礙他與歐洲聯盟達成脫歐協議，但依據法律規定，英國仍將在10月31日脫歐。

(中央社)