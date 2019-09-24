日月潭風景區管理處推動觀光建設，成效卓著，因此，南投縣許多鄉鎮都希望納入日管處轄區，尤其是規畫中的埔里鎮虎頭山風景區；縣府雖然樂觀其成，但是擔心日管處經費、員額沒有增加，轄區卻不斷擴大，恐怕會影響建設成效。

日管處從2011年迄今，轄區足足增加1倍；由於日管處興建環湖自行車道、改造車埕火車站及規畫鐵道小學堂都非常成功，因此，許多鄉鎮都希望納入日管處轄區。

其中，埔里鎮虎頭山去年2月經縣府公告為縣級風景區，地方人士則希望從魚池鄉的東光、共和村連接到虎頭山都納入日管處，並且提升為國家級風景區。

縣府則認為，日管處管轄面積不斷擴大，經費和編制員額卻沒有相對擴充，不僅增加人員工作量，也可能會稀釋原本要推動的觀光建設。

日月潭風景區管理處長洪維新表示，地方民意希望納入風管處轄區，但是還是必須尊重縣府的意見，而且，提升為國家風景區還必須經過評鑑；再者，台南市的關子嶺市級風景和西拉雅國家風景區，就是重疊並存，雙方合作共同推動觀光發展，頗具成效。

(中時 )