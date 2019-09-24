國際民航組織（ICAO）今天在加拿大舉行第40屆大會，羅馬第一大報訊使報（Il Messaggero）網站昨晚刊登交通部長林佳龍投書，呼籲國際支持台灣加入ICAO。

林佳龍指出，世界各國為了國際民航的發展，在1944年簽署國際民航公約，依此成立的國際民航組織今年歡慶成立75週年，希望各界支持台灣加入ICAO，幫助實踐ICAO的願景。

林佳龍指出，台灣位於亞洲太平洋地區的關鍵地理位置，與區域各國空運關係密切，台灣轄下的「台北飛航情報區」，去年提供超過175萬航管架次服務，台灣的17個機場去年服務超過6890萬人次的旅客。

林佳龍表示，全球有92家航空公司在台灣營運，且台灣擁有313條定期的客、貨運航線，連接全球149個城市，台北飛航情報區是全球飛航情報區不可分割的一環。台灣基於技術、專業與務實考量，需要加入ICAO建立聯繫管道，直接獲取相關規範資訊，才能確保區域及全球人員、貨物安全流通。

林佳龍表示，台灣民航局40多年來努力確保台北飛航情報區飛安維持最高標準，但因台灣無法參與ICAO的會議與活動，在時效、經費、運層面，台灣民航局都必須比各國付出更多的努力和成本，希望ICAO從民航技術專業交流角度，正視台灣參與的必要性，達成多贏局面。

林佳龍指出，台灣有保障區域與全球航空安全的責任，也樂於與各國分享民航發展經驗與專業知識，共同追求安全、有秩序、永續的國際民航發展。

(中央社)