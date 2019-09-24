巴基斯坦所控制的克什米爾今天下午發生芮氏規模5.8地震，巴基斯坦旁遮普省和印度北部多省及國家首都區感受到震動，至少造成5人死亡、50人受傷。

美國地質調查所（USGS）偵測到的結果顯示，下午4時32分，巴國控制的克什米爾密爾坡（Mirpur）附近發生規模5.8地震，震央距離印度控制的克什米爾斯利那加（Srinagar）140公里、深度10公里。

密爾坡約在巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）東南方約120公里。

印度和巴基斯坦媒體報導，伊斯蘭馬巴德、拉合爾（Lahore）、開柏普赫圖赫瓦（Khyber Pakhtunkhwa）山脈等地，及印度控制的克什米爾、印度北部的喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）、旁遮普省（Punjab）、拉吉斯坦省（Rajasthan）和哈雅納省（Haryana）及德里與國家首都區（NCR）都感到受這次地震的震動。

地震使建築物劇烈搖晃，許多人驚慌失措，從住家和辦公大樓跑出來。

巴基斯坦唐雅電視台（Dunya TV）報導，密爾坡一棟建築物在地震後倒塌，造成50人受傷，包括婦女和小孩，這些傷者都被送往密爾坡一家醫院治療。

(中央社)