嘉義市政府警察局針對年長者晨運時間、地點強化交通安全宣導。（嘉義市政府警察局提供）

嘉義市政府警察局統計今年1月至今發生A1類交通事故，發現共11件死亡11人與去年同期發生6件死亡6人比較，發生數增加5件5人，其又以中年長者發生生的交通事故案件最多。

交通隊表示，11件肇事車種以機車6件較多，腳踏車有4件，而肇事年齡層64歲以上佔了7件，肇事原因則以不遵守燈光號誌指示行駛（闖紅燈及閃黃燈未減速）居多。

嘉義市警察局表示，為有效防止事故發生，已要求各分局，針對交通事故死亡案件肇事地點，採彈性部署連續日數的勤務，除定點稽查、守望勤務或設置臨時巡邏箱由線上巡邏警力定點簽巡外，也針對年長者晨運時間、地點（公園附近）及日常活動（長青園、樂齡社區）等處所實施交通安全宣導與強化慢車及行人交通違規勸導稽查勤務。

嘉義市政府府交通處則表示，為改善年長者道路交通安全，將持續辦理「里長揪里民搭公車」及道安宣導活動，鼓勵大家儘量搭乘大眾運輸，並呼籲年長者及市民凌晨時段外出時，務必遵守交通安全規則或穿亮色衣服以提高自身安全。

(中時 )