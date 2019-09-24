民進黨今年成立33年，9月28日將舉行第18屆第2次全代會全國黨代表大會，明天中常會將提請通過大會宣言、議程等草案；據了解，黨中央也準備在會中提出草擬的決議文，內容強調「世代共贏」，但須待中常會通過。

民進黨之前中執會通過今年全代會及黨慶將在28日同一天舉行，下午於圓山大飯店召開第18屆第2次全代會，由於今年正逢選舉年，主要為2020總統、立委選舉候選人舉行誓師大會，並且分成圓山飯店與市區兩場，市區的活動預計會以封街園遊會的方式呈現，與全代會是兩個平行場地，還會有展覽，可以讓一般民眾都可以參加。

而這次黨慶，黨中央已向前總統陳水扁及前行政院長賴清德發出邀請函，不過據了解，兩人出席機率很低。

據了解，上週三全代會，原本安排副秘書長林飛帆報告有關全代會宣言草案、議程等內容，但後來黨主席卓榮泰認為還是保密好了，所以就沒有在會中報告。

黨政人士指出，今年宣言小組起草小組召集人依舊為桃園市長鄭文燦，宣言草案內容在明天下午中常會通過前，會讓競選連任的蔡英文總統過目；去年全代會正逢九合一選舉，主軸為「改革挺下一代」，明年也是選舉年，今年全代會主軸也將會放在鼓舞黨內士氣上，至於宣言草案中的兩岸部分，應該不會脫離蔡英文總統的兩岸政策框架。

此外，卓榮泰年初府擔任黨主席時談到2020年總統大選主軸，基本除了永遠不會退流行的經濟牌外，還要有「大安全網」，到時民進黨將引導走向、創造議題，不排除會出現新時代的東西，希望能看到有新的決議文，拒透露，明天中常會黨中央也提出草擬的決議文，但是否通過還須待明天中常會討論。

據了解，這份決議文強調「世代共贏」，民進黨在台灣改革關鍵點中有些人被忽略，改革目的是為創造世代共贏，所以必須兼顧不同世代，讓不同世代在改過程中都能繼續前進。

(中時 )