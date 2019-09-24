高屏空品區位於尾流弱風區，為「紅色警示」等級。（圖/摘自環保署）

微弱東北風影響 早晚天涼騎車保暖 （影/中天新聞）

周三（25）日東北風影響，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風。

氣溫方面，預報員劉沛滕表示，早晚天氣稍有涼意，夜裡清晨北部及宜花低溫約21、22度左右，其他地區低溫約23、24度。白天起北部及宜花高溫約27、28度，較為舒適，其他高溫約30至32度，尤其中南部要注意日夜溫差稍大。

天氣粉專預測各縣市周四（26日）前的空品狀況。（圖/摘自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

要注意的是空氣品質，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》解釋：「因擴散條件較差，越往南邊走，空氣越不好。少了南風，長時間的空污回來了。」氣象局根據環保署資料預測，周三時宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖地區為「普通」等級，中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南以南近山區域可能達「紅色警示」（紅色警示代表，「所有族群不健康」等級）；高屏空品區位於尾流弱風區，為「紅色警示」等級。

天氣粉專《天氣風險 WeatherRisk》24日晚間時更是指出，「嚴重空污警示：入秋首次紫爆」，表示本周大環境吹微弱東北風，中南部位在背風側，污染物本來就很容易累積，加上白天光化作用影響，臭氧濃度持續上升，目前雲林以南一直到屏東臭氧濃度相當高，甚至在高雄左營出現非常不健康的「紫爆」等級污染。

(中時電子報)