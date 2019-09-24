總統蔡英文參訪台中豐興鋼鐵公司時指出，鋼鐵業受到中美貿易戰等因素衝擊，但國內需求在政府政策的引導之下卻是一直增加，光是在國艦及潛艦國造方面，包括海軍及海巡署所需要的大大小小艦艇，未來10年訂單是做不完的。

蔡英文表示，很感謝有機會來參訪鋼鐵業具有代表性的豐興鋼鐵公司，恭喜豐興鋼鐵成立了50年，很高興能夠看到這家公司從創辦人到接班人，有三代同堂在公司裡面。

蔡英文指出，台灣現階段的產業或工業發展，最重要的課題就是環境污染對產業所造成的衝擊，「循環經濟」是台灣很重要的一條路。一方面是台灣地狹人稠，很多的資源再利用是非常重要的。

但是不能因為這樣的挑戰，就要求鋼鐵業外移或者關門。鋼鐵業對台灣整體的工業發展來說，是一個最重要的基礎。鋼鐵業在經濟好跟不好的時候，都起起伏伏，受到衝擊，這也測試台灣鋼鐵業的整體能量。她很高興豐興鋼鐵除了投入循環經濟，在溫室氣體減量上面也有傑出成就，還能夠繼續提供台灣產業發展所需的鋼材。

近期中美貿易戰造成鋼鐵業衝擊，蔡英文表示，自己1980年代寫的論文裡，鋼鐵就是一個重要的章節，就是鋼鐵貿易所產生種種法律上的問題，對鋼鐵產業來講，至少在 80年代的那段時間，她是蠻熟悉這個產業。這個產業確實在國際上起伏的時候最容易受到衝擊，有很多的貿易手段，像反傾銷稅等，都是國家保護自己產業的手段。

國家當然可以用很多的不同的手段來保護產業，但更重要的是產業自己的創新跟競爭力才是真正解決問題的方法。

蔡英文強調，現在國際鋼鐵市場起起伏伏，但是國內需求在政府政策的引導之下卻是一直增加。她相信，光是在國艦及潛艦國造方面，包括海軍及海巡署所需要的大大小小艦艇，未來10年訂單是做不完的。

除了國艦及潛艦國造需要鋼材之外，蔡英文指出，還有包括「離岸風電」以及「綠能科技」部分，加上政府所推動的「前瞻基礎建設計畫」所強調的軌道建設，以及各種不同的新型產業及不同層面的情況，都需要大量的鋼材。

透過政策引導出來的需求，能讓鋼鐵產業持續有足夠的市場需求量，也期待鋼鐵產業在生產的過程中，不僅具創新、環保的特性，更有循環經濟的功能。讓鋼鐵產品的競爭與創新，使國家的各種建設與發展都能得到最佳品質的鋼材。

(工商 )