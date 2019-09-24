總統蔡英文參訪高雄新民非營利幼兒園時表示，今年8月開始，育兒津貼補助每位兒童2,500元、當家中有第三胎的孩子，政府會再多補助1,000元，就讀非營利幼稚園的家庭月繳3,500元、就讀準公共化幼兒園的家庭月繳4,500元，其他的都由國家負擔。

蔡英文指出，對於年輕父母生兒育女的補助及照顧，是政府目前很重要的政策之一。從今年8月開始，全台灣推動育兒津貼及幼兒園補助，分為好幾個層面。第一個，如果孩子是自己在家裡帶的話，政府會補助每位小朋友2,500元，當家中有第三胎的孩子，政府會再多補助1,000元。

第二，是公立幼兒園的增加，到2024年時，全國公立幼兒園增加至3,000班，相信可以減輕許多家庭的負擔。當然，雖然公立幼兒園的總量增加，但仍有許多小朋友就讀非營利及準公共化私立幼兒園。因此政府也有學費的補助，讓就讀非營利幼稚園的家庭月繳3,500元、就讀準公共化幼兒園的家庭月繳4,500元，其他的都由國家負擔。換句話說，政府希望讓2歲到6歲的小朋友，從幼幼班、一直到大班，都可以在幼兒園裡面，得到很好的照顧。

蔡英文認為，政策立意是良善的，希望能減輕父母的負擔，但她也瞭解跟隨而來有很多行政的問題，包括中央、地方的行政問題，或者是當初規劃的時候，有一些可以更補強的地方，這些我們都會隨時繼續檢討。當國家財政能力有餘裕的時候，政府也會持續強化這套準公共化系統，讓年輕父母的負擔不要太重。對於工作同仁，尤其是年輕同仁的待遇，以及工作穩定度等問題，確實是下階段要特別努力的地方，讓照顧小朋友的老師們自己本身也能得到很好的照顧，這是政策上要特別去處理的。

準公共化制度裡的私立幼兒園、公幼以及非營利幼兒園這3種組合，蔡英文希望在最短時間內，能夠有一套完整提供給年輕父母照顧幼兒的方案。

(工商 )