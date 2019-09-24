據《觀察者網》引遊外媒報導，一架比利時空軍F-16戰機上週四於法國西部墜毀，2名飛行員成功彈射逃生，但其中一人被掛在25萬伏特的高壓電線上長達2小時才獲救，而墜毀的F-16則造成地面起火與一幢房屋受損。
據美聯社報導，由於掛在25萬伏特高壓電線上的飛行員隨時有生命危險，也無法進行救援，救援人員不得不切斷整個區域的供電，才將飛行員救出後送往醫院檢查。
法國當地政府發言人說，這架飛機於上週四在法國西部布列塔尼的呂維格納鎮墜毀，並未裝備武器。該飛機在墜落過程中，機翼刮到了地面一處房屋的屋頂，隨後撞進附近的農田中，引起火災。
英國《衛報》則透露，法國警方為營救飛行員動用了約100名警力，附近地區人員被緊急疏散。當地警方發言人表示，沒有收到傷亡報告，警方正在調查事故原因。
報導說，比利時空軍原有54架F-16戰機。去年10月11日，比利時南部弗洛雷訥軍事基地內一位技師在對一架F-16戰鬥機進行檢修時，不慎按「火神」機載火炮按鈕，擊毀了對面另一架F-16戰機，還連帶造成旁邊的一架戰機嚴重受損。
(中時電子報)
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