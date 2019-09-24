印尼國會正審理禁止強暴受害者墮胎、未婚者合意性行為等爭議性極高的刑法修正草案。印尼大學生24日憤怒破壞蛇籠。(中央社)

印尼國會近來打算通過弱化肅貪委員會的法案，並審理禁止強暴受害者墮胎、婚前性行為、未婚同居、同性性行為等修法草案。印尼大學生今天上街抗議，在多地發生衝突。

印尼這屆國會議員9月底卸任，國會原定今投票表決爭議性極高的刑法修正案等案，但草案內容引起高度反彈，印尼大學生連日抗議，總統佐科威（Joko Widodo）也呼籲暫緩修法，國會議長班邦（Bambang Soesatyo）稍晚說，今天不投票。

在雅加達，數千名印尼大學生今天身穿學校夾克，在距離國會數百公尺外的街頭再度集結，揮舞學校旗幟，整隊向國會前進，高喊「拒絕新法」、「我們的國會該死的愚蠢」等口號，表達對國會的不滿，要求國會正視「學生的力量」。

印尼國會在9月11日通過關於肅貪委員會（KPK）的修正案，將成立新的機制，監督肅貪委員會的運作。佐科威已經在17日簽署法案。抗議學生拒絕接受新法，要求撤回此案。

印尼日惹大學學生烏哈克（Ulhaq）說，依照新法，肅貪委員會必須獲得國會同意，才能發動貪污調查，「很多貪污的事情都發生在國會」，如要取得國會同意，「要如何肅貪」？

同樣引起極大爭議的是刑法修正案。印尼國會將修正628個條文，其中很多包含伊斯蘭律法（Syariah）的觀點，印尼公民社會質疑，修法通過將迫害人權。

修正草案包括多項「道德性」條文，禁止婚姻外的同居行為、未婚者合意性行為及同性間的性行為。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，印尼現行的刑法只禁止婚姻外的性行為，並未規範結婚前的合意性行為。

此外，報導指出，印尼現行法律雖也禁止墮胎，但允許女性在有醫療需要及因被強暴而懷孕的狀況下墮胎，修正草案則完全禁止墮胎，沒有例外，違者最高可被判刑4年。

印尼UIMA大學學生認為，草案很多內容不合理，例如被強暴懷孕的女性若要墮胎，就要服刑。她說，國會議員都是受過高等教育的人，應該多民眾著想，不要只想到自己的利益。她對國會很失望。

根據印尼羅盤報（Kompas）的報導，警方在下午4時30分左右使用催淚瓦斯及鎮暴水車，驅散在國會前抗議的學生。

另外，羅盤報報導，今天稍早在南蘇拉威西省首府錫江（Makassar）、西爪哇省的萬隆（Bandung）、中爪哇省的梭羅（Solo）及三寶瓏（Semarang）和東爪哇省的瑪琅（Malang）等地，也都有學生在各地區的國會辦公室抗議，並且與警方發生衝突的事件。

在雅加達，直至當地時間下午5時30分左右，學生仍未散去，許多學生試圖攀爬國會前的鐵門，要闖進國會。

(中時電子報)