直擊/「台灣媽祖」盼韓國瑜當總統！侯麗芳爆韓從不是黑道

台北市長柯文哲過去曾大讚韓國瑜沉潛10多年，不僅書讀得多，比大家想像中的更有料，1989年憑著在電視劇《媽祖外傳》飾演媽祖走紅的資深女星侯麗芳，日前接受《中時電子報》專訪，除了力挺韓國瑜選總統，還爆料韓國瑜私下有學問的一面，不是外面說的土包子！

侯麗芳透露第一次認識韓國瑜，是在電視上看到韓大戰王世堅的影片，讓她對韓國瑜的反應快與幽默印象深刻，直到韓國瑜為了參選國民黨黨主席，透過中間人找上形象良好的她幫忙寫推薦信，侯麗芳這才與韓國瑜有了正式接觸。

不過侯麗芳也說，當時老公知道這件事的第一反應，竟是先去找人打聽韓國瑜是不是黑道？若是黑道就不要幫這個忙。於是在到處打聽之下，侯麗芳夫婦確認韓國瑜與黑道沒關係，才願意幫韓國瑜寫推薦函。

後來侯麗芳在因緣際會下，送了韓國瑜一本她的書《侯麗芳的一萬個春天》，讓韓國瑜看了直呼非常好，還要推薦給北農所有員工，「因為她每個月都推薦員工一本書，我才知道哇！這個人不是一個土包子，這個人是很有學問的。」

侯麗芳不諱言她不僅當時希望有能力、有魄力的韓國瑜能當國民黨黨主席，因為國民黨實在被民進黨欺負的太慘了，為什麼黨產全部被沒收？為什麼民進黨說什麼國民黨一點反抗能力都沒有？現在也希望韓國瑜能打贏2020這場選戰，帶領全中華民國老百姓，走向一條社會安康、國家富足、走進世界各處，這是每個老百姓都期望的。

與韓國瑜有私交的侯麗芳，也透露當初韓國瑜真的不願意選總統，「他不是要選總統，市長他當時也沒有想要選，是沒有人到高雄去選，他只是當高雄市黨部主委，那因為沒有人在高雄選，所以吳敦義才請他出來選。」更提到現在看韓國瑜被抹黑抹紅抹黃，讓她直呼真的不得了，直言「你們就是怕他，不然幹嘛不去抹別人！」

此外，侯麗芳也深信只有韓國瑜當選總統，所有貪汙的錢、所有弊案才查得出來，「現在他沒有任何資源，所有資料都把在民進黨手裡，各位你真的要弄清楚，只有韓國瑜當總統我們才有希望，加油！」

(中時電子報)