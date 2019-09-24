國片「返校」於9月20日全台上映，講述2名中學生半夜在校園中醒來，發現他們被困在無人的學校之中，在尋找離開校園的過程中，也逐漸揭開校園暗藏的秘密。

網友表示，《返校》的原型是「光明報事件」。

根據黃士修臉書指出，光明報為1948年中國共產黨台灣基隆市工作委員會發行之刊物，後遭破獲導致中共在台組織第一次瓦解。

黃士修臉書寫道，「你是忘記了，還是害怕想起來？」1947年二二八事件後，基隆中學校長鍾浩東（鍾理和之弟）加入共產黨。947年9月，鍾浩東成立中國共產黨基隆中學支部委員會，後來擴大改組為「台灣省基隆市工作委員會」。

1948年秋天開學後，鍾浩東籌辦批判國民黨政府的地下報紙《光明報》。後來警方循線破獲基隆中學支部。

網友也問，大家說要記取歷史教訓，但是如果鍾浩東活在今天，幹一樣的事，下場會如何？是不是會被蔡政府依照108年7月3日增訂的國家安全法第2-1 條，定義成「為境外敵對勢力發展組織」？那搞半天到底是記取了什麼教訓？

(中時電子報)