女人迷創辦人張瑋軒傳將列入民眾黨不分區立委名單，不過，她24日在臉書PO文澄清，無意參加任何政治選舉、加入任何政黨或追隨哪一位總統候選人，還打趣說，不排除某天直接參選總統，等於是直接打臉傳聞。

張瑋軒今晚在臉書指出，她看到自己都在其他媒體上，真是個驚喜，因為今天會議滿檔，到晚上才有時間好好消化整件事情。

張瑋軒表示，消化完這件事情後的心得，簡單來說，就是非常感謝各界和媒體們對於她的肯定和抬愛，目前一生的所有投入，看起來好像真的有些社會影響力，居然還很有政治前途。

她說，挺感謝團隊成員，從第一時間看到新聞就知道不可能投入立委選舉，所以每個人都很專心又安定的在自己的崗位上，還稱小學五年級還許過要當台北市長的願望，畢竟先天下之憂而憂曾是座右銘。

張瑋軒強調，她目前的人生選擇，就是以吾思傳媒為己任，從女人迷、性別力、回家吧，關注這個時代，希望可以幫助更多人成為自己。

她說，真心呼籲大家用選票做出覺得對這片土地最好的決定，有上百位的立委，但是女人迷只有一個，性別力只有一個，回家吧只有一個，現在只希望能好好的把這些重要的議題說好、做好，也把我們的關注帶到國際上去，「這對於現在的我來說才是最重要的事情。」

最後，張瑋軒打趣說，不排除某天直接參選總統，不然台北市長柯文哲先回答性別教育20題快問快答，全對就來認真考慮。

有網友就在文章下方留言，「嚇死人了！現在都流行被參選就對了！繼續無限期支持女人迷！」、「嚇死我了，想說你是不是被騙了什麼」。

(中時 )