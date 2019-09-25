曾舉辦台灣第一場林道賽，身兼教練、車手、車店老闆多重身份的阿威，在二行程賽車還是主流的90年代，看清未來趨勢，以改裝四行程機車FZR勇敢挑戰二行程王者NSR，跌破眾人眼鏡站上頒獎台，本著微叛逆的個性，追求速度的本能與決心，在年輕的阿威心中沒有不可能，而如今已屆知命，以「寧願燒盡，不願銹壞」的心情，戮力推廣正確賽車運動，讓賽車不等於飆車。（郭吉銓攝）

民國80年代，台灣經濟成長，原本只當作代步、載貨的摩托車，逐漸延伸為休閒、競技車種，各車廠競速車款如雨後春筍般冒出，擁有穩定工作與消費能力的年輕人購買各車廠性能車，興起一波街頭競速風潮，不少年輕人在夜晚、下班後，於筆直的新建道路上競速，付出生命的慘痛苦果，也讓尚未萌芽的賽車運動隨即背負競速、飆車的原罪。

精工車隊車手小元在練習賽摔毀比賽車，為了夢想不肯放棄，當天重新購買車輛改裝，經過一夜整備後戲劇性的站上頒獎台。（郭吉銓攝）

即使是業餘賽車手，門檻仍然很高，賽車手為了追求榮譽須承擔許多風險。（郭吉銓攝）

當時一頭熱墮入越野賽車運動的林道奇（阿威），想辦比賽讓更多人來參與，卻受到法規、環境等桎梏，承受不少打擊與挫折，連想借用公有地辦比賽都遭遇許多困難，實地按照正當流程去申請，卻遭受圈內協會冷處理，他只好自己硬著頭皮到地方單位、派出所斡旋。這場台灣第一次的林道賽辦在南澳金洋村金洋林道，意外地盛況空前，20公里的林道越野賽擠滿上百台越野車，阿威認為各界都需要有人能秉持熱血去做這樣的事情，但環境及法令上卻沒有這麼友善，在傳統多一事不如少一事的官僚心態推砌下，舉辦賽事必須越過重重阻力。直至中華賽車會催生國內第一個專用之賽車場TIS，獲行政院體委會認可，取得國內合法之依據後，賽車活動的合法性才逐漸獲得承認，自此台灣的業餘賽車，以各地車行為基礎，開始蓬勃發展。

阿威認為賽車運動需向下紮根，放低新手進入門檻是刻不容緩的使命。（郭吉銓攝）

20年過去，看似環境變好，硬體變好，經網路上傳播，開始有人知道台灣有G2級別的賽車場了，但賽車手的培育卻沒有跟上來，賽車文化依舊沒變。

阿威認為賽車無法更進一步推廣的關鍵，在於社會大眾不認為賽車是運動，假日休閒時間不願來觀看比賽，當少數業餘賽車隊只能燒自己的錢來維持，僅能用興趣與志同道合的人來湊成車隊，自然難以為繼。

已屆知命的精工車隊教練阿威，從年輕時就追逐夢想舉辦台灣第一場林道賽。（郭吉銓攝）

雖然一直致力於降低賽車門檻，但深感個人能力有限，阿威認為由車行作為媒介來負責推廣賽車，是緣木求魚，改裝車行畢竟要生活、要知名度，需要的是有經驗的老車手來扛招牌，最不需要的就是培育新人，這部分其實是與賽車手利益是相抵觸的，所以在台灣業餘賽車界能看到的永遠是那幾個熟面孔，但如果連業餘賽車都沒有新人願意進來，產業也只會邁向老化。

賽道日活動是賽車文化的其中一環，賽車帶來的觀光產業與經濟效益可觀，贊助商願意進來，台灣的人才就有空間能發揮。（郭吉銓攝）

賽道日活動是賽車文化的其中一環，賽車帶來的觀光產業與經濟效益可觀，贊助商願意進來，台灣的人才就有空間能發揮。（郭吉銓攝）

曾舉辦台灣第一場林道賽，身兼教練、車手、車店老闆多重身份的阿威，在二行程賽車還是主流的90年代，以改裝四行程機車FZR勇敢挑戰二行程賽道王者NSR，跌破眾人眼鏡站上頒獎台，本著微叛逆的個性，追求速度的本能與決心，在年輕的阿威心中沒有任何事不可能，而如今已屆知命，仍舊想以「寧願燒盡，不願銹壞」的心情推廣賽車運動，戮力降低門檻，讓更多新人參與，只因為一顆熱忱的心。

阿威的精工車隊。（郭吉銓攝）

(中時電子報)