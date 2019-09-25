正妹用身體進行戶外教學。（照片來源：截自《中國報》）

日前大陸一名正妹宣稱願幫人補習「生物學理論」，為展現誠意，更走到街上進行「戶外教學」，大膽行徑讓網友又驚又喜。

據馬來西亞《中國報》報導，這名妹子表示，自己身高173公分、50公斤，如果要找她單獨補習「生物學理論」，打字補習的收費門檻是人民幣200元（約新台幣880元）。

此外，為讓「學生」能好好學習，日日有進度，也有分批出售「全套獨家」的生物學教材。

正妹「戶外教學」讓網友又驚又喜。（照片來源：截自《中國報》）

(中時電子報)