正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 00:032019/09/25 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 正妹戶外教學。（照片來源：截自《中國報》） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 正妹用身體進行戶外教學。（照片來源：截自《中國報》） 日前大陸一名正妹宣稱願幫人補習「生物學理論」，為展現誠意，更走到街上進行「戶外教學」，大膽行徑讓網友又驚又喜。 據馬來西亞《中國報》報導，這名妹子表示，自己身高173公分、50公斤，如果要找她單獨補習「生物學理論」，打字補習的收費門檻是人民幣200元（約新台幣880元）。 此外，為讓「學生」能好好學習，日日有進度，也有分批出售「全套獨家」的生物學教材。 正妹「戶外教學」讓網友又驚又喜。（照片來源：截自《中國報》） 文章來源：中國報 (中時電子報) #正妹 #生物學 #戶外教學 也許您會感興趣 推薦閱讀 約豪乳正妹喝咖啡 他見本尊超崩潰 22:052019/09/20 搜奇 正妹辣曬「5女交疊照」網掀暴動 14:502019/09/21 正妹 搭訕內衣若隱若現正妹 竟是職業軍人 10:202019/09/22 正妹 正妹網購飄逸洋裝 秒變情趣戰袍 18:442019/09/22 正妹 百萬正妹網紅退租 房東見滿屋黃金超崩潰 10:052019/09/23 社會 公車站捕獲仙氣正妹 一回頭傻眼了 10:492019/09/23 日常 陽光正妹倒立劈「一字馬」 長腿雪乳狂吸7萬粉 13:172019/09/23 社會 上課偷拍正妹老師 神仙顏值網暴動 18:362019/09/23 正妹 正妹DJ穿高衩泳衣 辣曬三角地帶 09:402019/09/24 正妹 網紅逛夜市豔遇正妹！神到本尊直呼戀愛 15:002019/09/24 正妹 社會熱門新聞 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 武術老師網路分飾兩角 性侵15歲少女再拍淫片 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。