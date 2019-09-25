台灣天氣潮濕又悶熱，很容易引起黴菌的滋生，尤其長時間穿包鞋的環境很容易導致足癬 (香港腳)，久了就造成甲癬（灰指甲），一旦經醫生確診罹患灰指甲，因灰指甲的療程很長，病患勢必要與灰指甲進行長期抗戰，但除了指甲不美觀，嚴重感染還可能會導致蜂窩性組織炎，絕不能因為怕麻煩而輕忽了灰指甲的嚴重性！

切勿輕忽灰指甲的嚴重性。(圖/業者提供)

一般來說灰指甲好發於足癬（香港腳）和糖尿病患者以及各種免疫低下疾病的患者。尤其對於經常赤腳走在游泳池、健身房淋浴間及公共浴池等潮濕地面的人是有高風險機率得到香港腳，經過調查很多灰指甲患者接受治療的困擾都是擔心藥物的副作用太大易傷身，或是擦藥不能碰水和必須天天擦藥、甚至藥膜、藥效不持久，尤其有運動習慣的上班族常因為運動摩擦導致藥膜脫落…等等，這些問題到底該如何解決？

記者訪問到皮膚科診所院長高嘉君醫師，今天就讓高醫師帶大家來正確認識所謂的（灰指甲）以及該如何預防與治療它！

高嘉君醫師。(圖/高嘉君醫師提供)

Q：如何判別自己是否有灰指甲呢?

高嘉君醫師表示指甲會變色、增厚、變形、甲板分離這四種表現是典型的感染現象，民眾可做初步的判斷，但還是建議要經過專業醫師的檢查及鑑別，以獲得最正確的診斷與治療。

Q：灰指甲與年齡、抵抗力有關係嗎？

高醫師認為個人的生活習慣影響最大，像上班族和熱愛健身、運動的民眾，就容易感染香港腳，若長時間不治療就容易形成灰指甲，另外家人之間共用指甲剪也是一個常見的感染途徑。

Q：灰指甲患者在外用藥的選擇上需要特別注意的事項？

高醫師特別提醒大部份的外用藥是無效的，選擇外用藥的重點，就是一定要含有殺菌功能及足夠的穿透甲指的能力！建議可以選擇含有效殺死黴菌「amorolfine」成分的新型抗甲癬油劑，它具高穿透力和附著力，會於指甲表面形成快乾防水藥膜，避免藥劑被水沖釋，且持久穩定、不易脫落，上班族工作、運動就不用擔心指甲上的藥膜磨損，造成治療效果打折，同時還能防止黴菌擴散感染給家人。

而且使用上一周一次即可，灰指甲的治療「手指甲」約3到6個月、「腳趾甲」要6至9個月，方便又有效的產品對於忙碌的上班族來說才是首選，也能大幅減少忘記擦藥的風險，導致黴菌肆虐，省時又省力。但是針對較嚴重患者有時候還是需要合併口服藥，建議還是經過專業醫師評估選擇適合的治療方式。

建議選擇含有效殺死黴菌「amorolfine」成分的新型抗甲癬油劑。(圖/業者提供)

Q： 該如何保養及預防灰指甲呢？

高醫生分享曾經遇過最特殊的案例就是有三代同堂一起來求診，經了解後，發現全家人都是共用同一支指甲剪，才造成彼此感染！

平常最好的預防方式就是保持手足乾燥，指甲剪不共用，有出現香港腳的症狀就要及早治療，而真正出現灰指甲時，患者自已要準備二支指甲剪，一支剪正常指甲，另一支則剪感染指甲，這樣才可避免在治療中反覆感染的情況發生。

樂指利-真的好想贏篇

(中時電子報)