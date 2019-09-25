索羅門群島16日宣布與我斷交，引起政壇譁然，美澳等國關注。對於外交轉向的決定，索國總理索加瓦雷20日投書當地媒體表示，索國過去一向在聯合國替台灣發聲，但不幸過去努力證明是徒勞無功；為了索國穩定與福祉，有賴索國須在國際社會層與有助索國國家利益之發展夥伴進行交往，在黨團和內閣決定後，最終接受「一中原則」，轉向與中共建交。

索羅門總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）向《索羅門時報》（Solomon Times）投書〈索羅門群島總理索加瓦雷就外交轉向中國之聲明〉，文中首先向由衷感謝台灣過去36年提供的支持，此等感激之情絕對不會因改變外交承認立場而予以抹煞。作為回報，索國提供海洋資源，且在不顧其他176個聯合國成員所持反對立場下，持續替台發聲，倡議其作為獨立自主國家之自決權。

索加瓦雷指出，不幸的是，過去36年索國在聯合國所作努力證明是徒勞無功，若是繼續如此，亦將毫無所成；索國為了以最合適方式維護本身國家與人民利益，內閣決議指派跨黨派小組調查和確認「一中原則」所涉相關事實，同時要求外交貿易部，就索台外交關係提出審查報告。

該文表示，兩份報告都指出，儘管我方無法否認與臺灣曾經維持長期友好關係，但索羅門群島未來穩定與福祉，有賴於我國在國際社會與有助於促進索國國家利益之發展夥伴進行接觸交往；然而政府調查「一中原則」，讓整個國際社會，特別是臺灣、大陸以及索國傳統友邦充滿疑慮，故該案不宜繼續延宕不決，否則會讓他國認為索國藉由拖延，試圖左右逢源四面邀功因而獲利。

該文也指出，台灣兩大政黨中，執政之民進黨抱持傾向臺灣獨立立場，而國民黨則是維持追求統一政策，且明年1月即將舉行總統大選，此時做索羅門群島最好是能夠作出符合我國長期發展利益之決策，以免在未來當臺灣透過民主過程，決定與大陸統一時，索國將無所適從。

該文最後指出，政府最終轉向中共之決議，為議會之民主進步執政聯盟所有議員以公開透明方式，在黨團會議上作出集體決議，共同一致同意而成。

(中時電子報)