23日聯合國氣候行動峰會上，美國總統川普與16歲瑞典環保小鬥士桑柏格擦身而過，媒體捕捉到桑柏格看到川普時立刻變臉，雙眼死瞪著他。

16歲瑞典環保小鬥士桑伯格（Greta Thunberg）23日在紐約聯合國氣候行動峰會上，聲淚俱下控訴各國領袖對環境無所作為，當天稍後，美國總統川普在會場中與她擦身而過時，桑伯格又被捕捉到立刻變臉，惡狠狠地送上兩眼瞪視，稍晚，川普回應桑伯格的演說，嘲諷對方看起來很開心，「對美好的未來相當期待，真好！」

桑伯格周一在聯合國氣候峰會上控訴世界各國領袖對環境做得不夠，滿腦子只有錢和經濟發展，讓下一代感到失望。

當天，美國總統川普意外現身峰會，當他與隨扈魚貫入場時，媒體捕捉到桑伯格原本輕鬆的表情，在看到川普後立刻變臉，惡狠狠地怒瞪著他，瞬間轉變的表情在網路上瘋傳。

英國《衛報》（The Guardian）報導，川普稍後在個人推特分享桑伯格慷慨激昂的演說，並諷刺對方：「她看起來像是個對美好未來相當期待的開心女孩，真好！」

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

2018年8月，桑伯格獨自前往瑞典議會大樓靜坐，為氣候罷課，之後，這個舉動變成全球性的周五罷課行動。當她8月底抵達紐約，為此行聯合國氣候峰會做準備時，她曾表示，自己能夠說服川普、付出行動對抗氣候變遷的希望渺茫，她說，「如果沒有人能夠說服他（川普）相信氣候變遷的危機及急迫性，為什麼我能做到？」

(中時電子報)