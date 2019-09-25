「籃球之神」喬丹生涯曾兩度宣告退役後復出，如今「閃電俠」韋德也考慮效法他嗎？《Yahoo Sports》資深記者海恩斯爆料，假如熱火下個球季能夠保持一定的競爭力，韋德就有可能宣告重新復出，唯一可能發生這件事的地點是邁阿密。

「其實韋德上個球季狀態保持得很好，」海恩斯表示，「如果熱火能在下季保持競爭力，就算他們沒有辦法交易得到保羅，卻還維持在季後賽強隊行列當中，韋德很有可能再戰1年，且只會選擇在熱火宣告復出，我想這個機會還蠻大的。」

韋德上個球季完成自己的退役巡迴演出，幾乎每到一個客場，就跟當地球星互換球衣告別，但他上季平均拿下15分、4籃板及4.2助攻，投籃命中率高達4成33，感覺根本不像打算退役模樣，甚至今年夏天還跟詹姆斯一起練球維持狀態。

假如韋德真的效法喬丹上演重新復出戲碼，那麼他將跟今夏從七六人跳槽過來的吉米巴特勒聯手，這個組合確實很有看頭，只是韋德有可能這樣做嗎？看來一切仍然要看熱火爭不爭氣，但在競爭不如西區激烈的東區，熱火或許真能做到。

(中時電子報)