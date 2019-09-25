羊。（圖/達志影像 shutterstock）

小孩子的心靈最純真！但有時童言童語一出，會逗得大人哭笑不得。日前有對夫妻帶3歲女兒住飯店，卻因為房間隔音差，隔壁房客床戰啪啪聲擋不住，讓懵懂的3歲小妹以為隔壁有羊在「咩咩叫」。最後，隔壁床戰房客接近尾聲傳出高潮狂吼聲，又讓女兒誤以為「換大象在叫了」，毫無被汙染的反應，讓夫妻倆笑到不行。

一名人妻在「爆笑公社」分享尷尬糗事，她說日前和老公與3歲的女兒下榻飯店，當他們準備睡覺時，卻聽到了自隔壁傳來激烈的叫床聲。頓時間，夫妻倆面面相覷，人妻問「這是叫床的聲音嗎？」老公秒回「是啊！」

但似乎是因為隔壁女房客的叫聲有點特別，人妻忍不住笑虧說，「怎麼這麼像羊在叫啊？」這時，懵懂的女兒也加入對話，「隔壁有羊在叫耶！咩~」人妻說她和老公基於女兒未滿18，就不再討論這個話題了。

沒想到，隔壁房客「啪啪啪」即將進入尾聲時，「開始啊啊叫的時候」，人妻說，女兒這時候又開口了，『媽媽，換大象在叫了，隔壁有羊跟大象耶！』」人妻聽了女兒超純真的想像力，她真的不知道如何該跟女兒解釋真相，但卻吐槽說，「女兒的反應讓我跟老公笑翻了」。

尷尬糗事PO文一出，許多老司機網友看了也紛紛被逗樂，笑翻回覆留言「隔壁在看動物星球頻道啦…妹妹很可愛」、「變成大象的叫聲…感覺很激烈」、「好嗨的動物」、「所以女人嗨的時候會從羊變成大象」，而原PO人妻也回應，「這是我女兒的解釋，孩子的想像力無限啊！」不過，也有人很關心飯店品質，狂問「哪一家飯店？隔音太差了」。

人妻分享尷尬糗事。(圖/摘自爆笑公社)

(中時電子報)