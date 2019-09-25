就算都被杜蘭特公開點名自己在季後賽的進攻戰術效果欠佳，勇士總教練科爾卻選擇正面回應，且巧妙化解杜蘭特的吐槽，「杜蘭特的話並未冒犯到我，因為他說的是實話，任何進攻體系都會隨著季後賽的深入，逐漸遭到對方遏制！」

「這就是喬丹、布萊恩與杜蘭特這類球員存在的真正意義，他們能夠直接無視任何防守，」科爾接受《The Athletic》訪問表示，「季後賽的防守強度與身體對抗，只會越來越激烈，裁判不會每個球都吹，這時候就需要超級球星接管比賽。」

科爾甚至強調，到了總冠軍賽這種等級的球賽，任何進攻體系都會受限，必要的時候確實需要一些個人單打出現，「杜蘭特絕對不是在批評我們的進攻體系，只是在陳述一項事實。在他效力勇士的第1年，他就是我們的進攻箭頭。」

「那1年我們擁有流暢的轉移球，以及杜蘭特的高效單打能力，那是勇士進攻的巔峰，各個部分的運作狀態都很理想，」科爾說，「對教練來說，你需要一套有效進攻體系，更要個人能力超強的球星，這才是算是總冠軍賽等級的進攻。」

或許這就是帶領勇士奪下3次總冠軍的科爾，展現出所謂真正冠軍教練的氣度或高度，跟今夏從勇士跳槽籃網的杜蘭特相比，只能說杜蘭特就像一個不懂事的「小孩」一樣，就算他的球技再好，也完全掩蓋不了他的小家子氣。

(中時電子報)