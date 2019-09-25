朱立倫會不會當韓國瑜副手？趙少康、尹乃菁激辯。（圖／擷取自《觀點》Youtube頻道）

關於外界關注的「韓朱配」，朱立倫直言「這是不存在的事情」，今天全黨上下共同目標就是要團結勝選，沒有談過任何個人問題，也不存在搭配問題。

朱立倫也說，相信全黨團結一致，包括國民黨以及很多民眾都來支持韓國瑜，民調可能立刻增加17％，這才是真正需要的，「團結在一起，不只包括朱立倫，還包括國民黨每一位都能團結在一起」。

不過，趙少康與尹乃菁在《觀點》激辯，到底朱立論會不會當韓國瑜副手。

趙少康表示，如果選民不想投民進黨、不想投蔡英文，投韓國瑜有點猶豫，但看到朱立倫，不錯，這是一個投韓國瑜的理由，也就是投給「韓朱配」。

尹乃菁也指出，朱立倫可能是史上最強副手。不過難題回到韓國瑜身上，用不用朱立倫？敢不敢用朱立倫？是不是非用朱立倫不可？

趙少康說，如果韓國瑜當選是因為朱立倫，以後誰是老闆？會不會功高震主？不過趙少康強調，除非到最後，沒有朱立倫，韓國瑜贏不了（就會選朱）！

(中時電子報)